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    «Я совершил подвиг». Роналду – о голах на пяти ЧМ

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем рекорде – он стал первым, кто забил на пяти чемпионатах мира.

    «Забить на пяти ЧМ – значит совершить подвиг. О нем я никогда не мечтал. Это доказывает, что нет ничего невозможного.

    Горд играть и забивать за свою страну. Посвящаю все победы нашему народу», – написал Роналду в социальной сети.

    • Рекордный гол Роналду забил в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:2).
    • Португалец дебютировал на ЧМ в 2006 году.
    • Именно на нем был лучший результат Роналду на ЧМ – 4-е место.

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    Источник: Бомбардир.ру

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