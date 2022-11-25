Роналду прокомментировал фото, на котором он празднует гол на фоне плаката с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на фотографию, на которой он празднует гол в ворота сборной Ганы (3:2) на фоне плаката с Лионелем Месси.

«Ха-ха, я уже видел это фото. Действительно хорошая фотография», – сказал Роналду.

Роналду забил Гане с пенальти, который сам же заработал.

Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Роналду заменили во 2-м тайме.

Фото: FOX

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира