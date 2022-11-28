Тренер сборной Ганы Аддо: «Африка заслуживает большей квоты на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо считает несправедливым участие в ЧМ только пяти африканских команд.

«В Африке 55 стран, и мы заслуживаем большей квоты. Никогда в истории ФИФА мы еще не были так сильны.

У нас пять мест, а если было бы 12, то вероятность продвижения африканских сборных как можно дальше была бы выше.

На мой взгляд, ситуация несправедлива», – сказал Аддо.

Гана стартовала на ЧМ-2022 с поражения от Португалии – 2:3.

Сегодня команда сыграет с Южной Кореей. Начало матча – в 16:00 мск.

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