Тренер сборной Ганы Аддо ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил уйти с занимаемой должности.

Он ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2022.

47-летний специалист войдет в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».

Аддо возглавлял сборную Ганы с февраля.

Команда заняла последнее место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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