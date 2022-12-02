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    Тренер сборной Ганы Аддо ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил уйти с занимаемой должности.

    Он ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2022.

    47-летний специалист войдет в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».

    • Аддо возглавлял сборную Ганы с февраля.
    • Команда заняла последнее место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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    Новости сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    02.12.2022 23:35
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