Тренер сборной Ганы Аддо ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил уйти с занимаемой должности.
Он ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2022.
47-летний специалист войдет в тренерский штаб дортмундской «Боруссии».
- Аддо возглавлял сборную Ганы с февраля.
- Команда заняла последнее место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.
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Новости сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Ганы по футболу на ЧМ-2022
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Источник: твиттер Фабрицио Романо