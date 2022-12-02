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    Сборная Южной Кореи на поле следила за концовкой матча Гана – Уругвай

    Футболисты Южной Кореи не покинули поле по окончании матча третьего тура чемпионата мира-2022 против Португалии (2:1).

    Они объединились и следили за параллельным матчем группы Гана – Уругвай (0:2). Южнокорейцам было нужно, чтобы уругвайцы не победили с разницей в три и более мяча.

    • Южная Корея в 3-й раз вышла в плей-офф ЧМ.
    • В 1/8 финала команда Паулу Бенту сыграет с Бразилией, Швейцарией, Камеруном или Сербией.
    • Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра, 3 декабря.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Футбол 1».

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    Источник: Бомбардир.ру

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