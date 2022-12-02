Сборная Южной Кореи на поле следила за концовкой матча Гана – Уругвай

Футболисты Южной Кореи не покинули поле по окончании матча третьего тура чемпионата мира-2022 против Португалии (2:1).

Они объединились и следили за параллельным матчем группы Гана – Уругвай (0:2). Южнокорейцам было нужно, чтобы уругвайцы не победили с разницей в три и более мяча.

Южная Корея в 3-й раз вышла в плей-офф ЧМ.

В 1/8 финала команда Паулу Бенту сыграет с Бразилией, Швейцарией, Камеруном или Сербией.

Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра, 3 декабря.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Футбол 1».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира