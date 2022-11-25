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    Тренер Ганы Аддо прокомментировал поражение от Португалии

    Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо недоволен судейством в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии.

    Он усомнился в справедливости назначения пенальти, который реализовал на 65-й минуте Криштиану Роналду.

    «Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота за тот фол. Все видели тот момент с Мохамедом Салису. Это бардак.

    У нас были свои шансы даже на последних минутах. Не могу сказать, что горд игрой. Теперь нам нужно победить в двух оставшихся играх», – сказал Аддо.

    • Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.
    • Португалия победила Гану со счетом 3:2.
    • Аддо также работает в системе дортмундской «Боруссии».

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    Источник: Modern Ghana

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