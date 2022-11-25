Тренер Ганы Аддо прокомментировал поражение от Португалии

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо недоволен судейством в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии.

Он усомнился в справедливости назначения пенальти, который реализовал на 65-й минуте Криштиану Роналду.

«Думаю, не стоило назначать пенальти в наши ворота за тот фол на Роналду. Все видели тот момент с Мохамедом Салису. Это бардак.

У нас были свои моменты даже на последних минутах. Не могу сказать, что горжусь игрой. Теперь нам нужно победить в двух оставшихся матчах», – сказал Аддо.

Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.

Португалия победила Гану со счетом 3:2.

Аддо также работает в системе дортмундской «Боруссии».

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