Тренер Ганы Аддо прокомментировал поражение от Португалии

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо недоволен судейством в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии.
Он усомнился в справедливости назначения пенальти, который реализовал на 65-й минуте Криштиану Роналду.
«Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота за тот фол. Все видели тот момент с Мохамедом Салису. Это бардак.
У нас были свои шансы даже на последних минутах. Не могу сказать, что горд игрой. Теперь нам нужно победить в двух оставшихся играх», – сказал Аддо.
- Матч обслуживал американец Исмаил Эльфат.
- Португалия победила Гану со счетом 3:2.
- Аддо также работает в системе дортмундской «Боруссии».
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