Суарес – самый возрастной за 16 лет игрок, сделавший ассист на ЧМ

Уругвай победил Гану со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В этом матче нападающий уругвайской сборной Луис Суарес отдал голевую передачу. Он сделал ассист в возрасте 35 лет и 312 дней.

Форвард Уругвая стал самым возрастным ассистентом с 2006 года.

16 лет назад результативный пас на чемпионате мира отдал бразилец Кафу, когда ему было 36 лет и 20 дней.

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