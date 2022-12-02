35-летний Суарес расплакался после вылета Уругвая с ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после вылета с чемпионата мира-2022.
Игрок плакал на скамейке после матча третьего тура группового этапа против Ганы (2:0). Уругваю победы в два мяча не хватило.
- Уругвай в Катаре финишировал в группе 3-м.
- Команду тренирует Диего Алонсо.
- Уругвай дважды выигрывал чемпионат мира.
Фото: FIFA/FIFA via Getty Images.
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Источник: Бомбардир.ру