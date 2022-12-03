Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация. Он ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил судей

Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2022, несмотря на победу над Ганой (2:0) в 3-м туре группового этапа.

После матча уругвайские футболисты спорили с главным арбитром Даниэлем Зибертом.

Защитник Хосе-Мария Хименес был одним из самых активных участников. В процессе он случайно ударил локтем сотрудника ФИФА.

Также он на камеру сказал: «Эти сукины дети – сборище воров».

Теперь Хименесу грозит дисквалификация и крупный штраф.

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