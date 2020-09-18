Журналист Романо: «Переход Видаля в «Интер» завершен; почти достигнуто соглашение о трансфере Година в «Кальяри»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере». В то же время миланцев покинет защитник Диего Годин.
«Годин – в «Кальяри». Соглашение почти достигнуто. Он уйдет в качестве свободного агента и подпишет контракт до 2023 года. После этого к «Интеру» присоединится Видаль, сделка завершена», – написал Фабрицио Романо.
- Годин выигрывал Кубок Америки.
- Видаль играл в Серии А за «Ювентус».
- «Интер» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.