Журналист Романо: «Переход Видаля в «Интер» завершен; почти достигнуто соглашение о трансфере Година в «Кальяри»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере». В то же время миланцев покинет защитник Диего Годин.

«Годин – в «Кальяри». Соглашение почти достигнуто. Он уйдет в качестве свободного агента и подпишет контракт до 2023 года. После этого к «Интеру» присоединится Видаль, сделка завершена», – написал Фабрицио Романо.