Журналист Романо: «Интер» убежден, что подпишет Видаля. Годин клуб покинет»

В «Интере» не сомневаются, что заполучат полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Он совместно с агентами пытается разорвать контракт с каталонцами и получить компенсацию.
«Интер» по-прежнему убежден, что в ближайшие дни подпишет Видаля. Вопрос времени. Его ждет Антонио Конте.
Диего Годин не входит в дальнейший проект и покинет клуб. В оборону «Интер» готов подписать Маттео Дармиана из «Пармы», – написал Фабрицио Романо.
- Годин может перейти в «Ренн».
- Видаль играл в Серии А за «Ювентус».
- «Интер» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.