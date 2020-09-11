Журналист Романо: «Интер» убежден, что подпишет Видаля. Годин клуб покинет»

В «Интере» не сомневаются, что заполучат полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Он совместно с агентами пытается разорвать контракт с каталонцами и получить компенсацию.

«Интер» по-прежнему убежден, что в ближайшие дни подпишет Видаля. Вопрос времени. Его ждет Антонио Конте.

Диего Годин не входит в дальнейший проект и покинет клуб. В оборону «Интер» готов подписать Маттео Дармиана из «Пармы», – написал Фабрицио Романо.