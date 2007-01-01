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    Журналист Романо: «Интер» убежден, что подпишет Видаля. Годин клуб покинет»

    В «Интере» не сомневаются, что заполучат полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Он совместно с агентами пытается разорвать контракт с каталонцами и получить компенсацию.

    «Интер» по-прежнему убежден, что в ближайшие дни подпишет Видаля. Вопрос времени. Его ждет Антонио Конте.

    Диего Годин не входит в дальнейший проект и покинет клуб. В оборону «Интер» готов подписать Маттео Дармиана из «Пармы», – написал Фабрицио Романо.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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