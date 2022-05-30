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Диего Годин
Статистика
Диего Годин - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1986 (40)
#2 | Защитник
186 см | 78 кг
Уругвай | Испания
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Испания. Примера 2007/2008
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Команда
И
Г
П
Ж
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Атлетико Минейро
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.05.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
1' - 90'
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