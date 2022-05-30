Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок УЕФА 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Суперкубок УЕФА 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Испания. Примера 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Суперкубок УЕФА 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008