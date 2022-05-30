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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Аваи
Атлетико Минейро - Аваи: обзор матча 30 мая 2022
Атлетико Минейро
30.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аваи
53'
Халк
66'
Э. Саша
41'
Морато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Аваи
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Рубенс
90'
+6
Замена
Гуга
️️️️
Э. Саша
90'
+1
85'
Красная карточка
Д. Фридрих
81'
Замена
R.
️️️️
B.
75'
Замена
Мурикуй
️️️️
E. Biasi
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
71'
70'
Желтая карточка
E. Biasi
ГОЛ! 2:1!
Э. Саша
Пас отдал
И. Фернандес
66'
Желтая карточка
Жаир
60'
Желтая карточка
Эверсон
54'
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
53'
Желтая карточка
Халк
45'
+6
43'
Желтая карточка
Раниэле
41'
ГОЛ! 0:1!
Морато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Адемир
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
53
Морато
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Эверсон
8
Рубенс
4
Ревер
6
Алонсо
25
Мариано
94
Отавио
8
Жаир
7
Халк
8
Саша
6
Фернандес
7
Адемир
3-2-1-5
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
22
Кевин
5
21
1
Фридрих
7
Биссоли
90
Потткер
53
Морато
15
8
Саша
23
Гуга
23
Гуга
8
Саша
8
Рубенс
8
Кастильо
8
Кастильо
8
Рубенс
5
92
92
5
21
11
Мурикуй
11
Мурикуй
21
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Аваи
23
Рафаэл
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Минейро - Аваи
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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