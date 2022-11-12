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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Аваи
Фламенго - Аваи: обзор матча 12 ноября 2022
Фламенго
12.11.2022, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Аваи
42'
W. Ferreira Nascimento (АГ)
45+5'
M.
79'
F. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Аваи
Замена
Матеузиньо
️️️️
Ж. Гомес
81'
Замена
K. David
️️️️
А. Видаль
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
F. Silva
Замена
У. Соуза
️️️️
Д. Алвес
65'
63'
Замена
L. Eduardo
️️️️
P. Dyego
Замена
Т. Майя
️️️️
Диего
57'
Замена
А. Луис
️️️️
Мариньо
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
M.
45'
Желтая карточка
Л. Вентура
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
W. Ferreira Nascimento
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
7
Pablo Dyego
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
38
Kayke David
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
9
Pedrinho
ЦФ
Аваи
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
44
Raphael
ЦЗ
55
Kazu
ЦП
39
Luis Eduardo
ЦФ
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
23
Родиней
23
Видаль
35
Гомес
10
Диего
7
Мариньо
7
Эвертон
9
Барбоза
2-4-4
83
72
25
Натанаэль
44
21
25
Вентура
87
3
7
15
7
25
Алвес
1
Соуза
1
Соуза
25
Алвес
35
Гомес
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
35
Гомес
10
Диего
29
Майя
29
Майя
10
Диего
23
Видаль
38
38
23
Видаль
7
Мариньо
11
Луис
11
Луис
7
Мариньо
7
39
39
7
Остались в запасе
Фламенго
Аваи
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
9
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
44
Raphael
ЦЗ
55
Kazu
ЦП
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
9
Pedrinho
ЦФ
Остались в запасе
96
Igor Bohn
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
44
Raphael
ЦЗ
55
Kazu
ЦП
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Фламенго - Аваи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
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