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  • Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет

Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет

Сегодня, 18:38
5

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав считает, что сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь в чемпионат России? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей», – сказал Вагнер Лав.

  • 40-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
  • В 169 матчах чемпионата России он забил 85 мячей, сделал 38 результативных передач.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аваи Вагнер Лав
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Комментарии (5)
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boris63
1748446845
Не удивился бы.
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FFR
1748446854
Совсем не уважает РПЛ.))
Ответить
Тинез Розоп
1748447074
Мало. Дельфин больше забьёт…(синька на кону)
Ответить
Интерес
1748449613
Бессмысленные предположения,в связи с невозможностью создания практических условий для предоставления попытки доказать своё утверждение эмпирическим путём. Короче,что зря пустословить,если проверке не подлежит?
Ответить
nik55
1748449704
что принимаешь ?
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