Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав считает, что сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь в чемпионат России? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей», – сказал Вагнер Лав.