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Вагнер Лав назвал футбольную столицу России

Сегодня, 15:30
4

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав считает, что Москва является футбольной столицей России, а Петербург идет потом.

«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда? Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», – сказал Вагнер Лав.

  • 40-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
  • Бразилец провел за команду 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аваи Вагнер Лав
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Комментарии (4)
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The only one
1748523468
Якутск- футбольная столица страны. Дурковать- так по полной.
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Интерес
1748524049
У нас одна столица-"город пяти морей и пяти футбольных клубов".Не как "один кишлак-один ишак".
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Круче чем вареные яица
1748525064
Питер, это Питер, мАсквобад, это мАсквобад. Это 2 разных мира. Вторые дырявые, первые у власти. :))))
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