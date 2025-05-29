Вагнер Лав назвал футбольную столицу России

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав считает, что Москва является футбольной столицей России, а Петербург идет потом.

«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда? Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», – сказал Вагнер Лав.