Вагнер Лав назвал футбольную столицу России

Нападающий «Аваи» Вагнер Лав считает, что Москва является футбольной столицей России, а Петербург идет потом.
«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда? Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», – сказал Вагнер Лав.
- 40-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- Бразилец провел за команду 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»