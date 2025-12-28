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Бразилия. Серия А
Команды
Фламенго
Айртон
€ 4 млн
Айртон
Фламенго
19 июня 1997 (29)
#6 | Защитник
180 см
Бразилия
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Трансферы
Публикации
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Фото
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Видео
Экс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени
2025.07.13 09:28
2
Два экс-игрока РПЛ победили в Кубке Бразилии в составе «Фламенго»
2024.11.11 16:55
Агент Айртона не исключил, что бразилец вернется в «Спартак»
2023.08.03 14:50
2
«Рома» готова купить экс-игрока «Спартака» за 12 миллионов
2023.06.20 07:34
2
Зарема прокомментировала дебют экс-спартаковца Айртона за сборную Бразилии
2023.06.18 15:27
6
Айртон – в основе Бразилии на матч с Гвинеей; Малком, Ренан – в запасе
2023.06.17 21:48
3
«Фламенго» будет четыре года платить «Спартаку» за Айртона
2022.12.16 17:56
5
Фото
«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»
2022.12.16 16:16
5
«Фламенго» договорился со «Спартаком» о выкупе Айртона. Стала известна сумма трансфера
2022.12.13 08:38
9
В «Марселе» отреагировали на новость об интересе к защитнику «Спартака»
2022.12.09 13:48
В «Севилье» прокомментировали новость об интересе к Айртону
2022.12.08 16:59
«Марсель» поборется с «Севильей» за защитника «Спартака»
2022.12.08 11:56
6
«Севилья» хочет подписать защитника «Спартака»
2022.12.08 11:00
2
Стало известно, сколько «Фламенго» предложил «Спартаку» за Айртона
2022.11.16 23:15
8
«Нет смысла держаться за этих гастарбайтеров». Червиченко – о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»
2022.11.05 23:01
4
В «Спартаке» прокомментировали будущее Айртона
2022.11.03 18:33
4
Айртон не хочет возвращаться в «Спартак»
2022.11.01 18:41
11
Фото
«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес
2022.10.30 09:40
7
Кубок Либертадорес. «Фламенго» с Айртоном победил в финале «Атлетико Паранаэнсе»
2022.10.30 01:08
1
Гоцук – о стыке с Айртоном: «Человек получил травму и уехал, а мы с супругой две недели получали оскорбления»
2022.09.28 18:12
4
Стали известны условия трансфера Айртона из «Спартака» во «Фламенго»
2022.08.13 14:38
1
Кубок Либертадорес. «Коринтианс» дома уступил «Фламенго». Юри Алберто, Бальбуэна были в основе, Айртон – в запасе
2022.08.03 11:00
Рыбус: «Придется заменить в «Спартаке» Айртона. Это большой вызов»
2022.06.12 11:04
2
Айртон дебютировал за «Фламенго». Он арендован у «Спартака»
2022.05.02 12:59
«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов, если он проведет 65% матчей до конца года (Globo Esporte)
2022.04.08 16:50
3
Айртон будет зарабатывать во «Фламенго» меньше, чем в «Спартаке» (Фабио Алейшо)
2022.04.03 17:42
1
2
3
4
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