Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени

Экс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени

Сегодня, 09:28
1

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас получил рассечение голени в домашнем матче с «Сан-Паулу» (2:0) в 13-м туре чемпионата Бразилии. Экс-игрок «Спартака» вышел на замену на 7-й минуте встречи вместо почуствовавшего боль в мышце задней поверхности бедра Алекса Сандро, и сам был заменен на 52-й после болезненного столкновения с соперником.

Айртона унесли с газона на носилках, он покинул поле в слезах. Сообщается, что рассечение длиной 8 см оказалось настолько глубоким, что при осмотре врачом команды в раздевалке было обнаружено обнажение кости.

Рентген показал, что игрок избежал перелома, но ему понадобится операция. Айртон пробудет в больнице в Рио‑де‑Жанейро не менее 48 часов для приема антибиотиков и профилактики инфекции.

  • 28-летний Айртон выступал за «Спартак» в 2019–2022 годах. Всего он провел за красно-белых 108 матчей, забил 4 гола, сделал 11 ассистов.
  • На счету игрока 2 матча за сборную Бразилии.

Еще по теме:
‎Халк забил гол прямым ударом с углового 2
Чемпион Бразилии назначил Анчелотти
10 самых техничных игроков мира прямо сейчас 7
Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Фламенго Спартак Айртон
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1752393831
Наряду с Промесом, Жиго один из лучших кто был в Спартаке в последние годы. Спартаку так тяжело даётся заманивать к нам хороших игроков, а когда получается так бездарно потом ими разбрасываются. Айртон, Понсе..
Ответить
Главные новости
Дивеев оценил состав ЦСКА для борьбы за чемпионство
12:16
Видео‎Халк забил гол прямым ударом с углового
11:55
2
«Зенит» может продать защитника в саудовский клуб
11:01
5
«Спартак» улучшит предложение по игроку сборной Экваториальной Гвинеи
10:16
7
«Милан» согласовал контракт с Модричем
10:04
ЦСКА сделал предложение по игроку из чемпионата Саудовской Аравии
09:53
1
Кордоба высказался о поражении от ЦСКА
09:43
7
ВидеоЭкс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени
09:28
1
Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров
08:51
ВидеоМесси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд
08:15
1
Все новости
Все новости
ВидеоЭкс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени
09:28
1
Чемпион Бразилии назначил Анчелотти
8 июля
10 самых техничных игроков мира прямо сейчас
7 июля
7
ФотоНеймар стал отцом в четвертый раз
6 июля
⚡️ «Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит»
4 июля
15
Раскрыта зарплата Неймара по новому контракту с «Сантосом»
26 июня
Роналдо прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии
25 июня
«Сантос» продлил контракт с Неймаром
25 июня
1
Неймар ответил на критику из-за участия в вечеринках и карнавалах
18 июня
1
Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»
17 июня
8
Неймар еще рассчитывает вернуться в европейский клуб
12 июня
2
Неймар снова выбыл из строя на неопределенный срок
8 июня
4
Чемпион Европы Жоржиньо подписал контракт с новым клубом
7 июня
«Фламенго» перед клубным ЧМ усилится футболистом из РПЛ
5 июня
ФотоВагнер Лав подписал контракт с новым клубом
5 июня
1
Неймар в матче с «Ботафого»: забил рукой, удалился и бросил капитанскую повязку
2 июня
1
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
1 июня
1
Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии
22 мая
1
Заявление «Ботафого» об отказе от Вендела
21 мая
12
ФотоНеймар удивил болельщиков новым имиджем
20 мая
4
Назван клуб Неймара на следующий сезон
17 мая
2
Стал известен размер ежемесячных трат «Сантоса» на Неймара
15 мая
Анчелотти ради сборной Бразилии отказался от 50 миллионов в год в Саудовской Аравии
14 мая
1
Президент Бразилии не верит, что Анчелотти улучшит результаты сборной
14 мая
2
Анчелотти позвал обладателя «Золотого мяча» в тренерский штаб сборной Бразилии
13 мая
Раскрыта зарплата Анчелотти в сборной Бразилии
12 мая
В Бразилии объяснили приглашение Анчелотти в сборную
12 мая
⚡ Сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти
12 мая
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 