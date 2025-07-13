Экс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас получил рассечение голени в домашнем матче с «Сан-Паулу» (2:0) в 13-м туре чемпионата Бразилии. Экс-игрок «Спартака» вышел на замену на 7-й минуте встречи вместо почуствовавшего боль в мышце задней поверхности бедра Алекса Сандро, и сам был заменен на 52-й после болезненного столкновения с соперником.

Айртона унесли с газона на носилках, он покинул поле в слезах. Сообщается, что рассечение длиной 8 см оказалось настолько глубоким, что при осмотре врачом команды в раздевалке было обнаружено обнажение кости.

Рентген показал, что игрок избежал перелома, но ему понадобится операция. Айртон пробудет в больнице в Рио‑де‑Жанейро не менее 48 часов для приема антибиотиков и профилактики инфекции.