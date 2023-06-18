Зарема прокомментировала дебют экс-спартаковца Айртона за сборную Бразилии

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на дебют бывшего защитника команды Айртона в сборной Бразилии.

Айртон накануне вышел в основе на товарищеский матч с Гвинеей (4:1).

Сейчас он выступает на родине за «Фламенго».

Бразильцы купили Айртона зимой у «Спартака» за 7 миллионов евро.

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе. Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – сказала Салихова.