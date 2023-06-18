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    • Зарема прокомментировала дебют экс-спартаковца Айртона за сборную Бразилии

    Зарема прокомментировала дебют экс-спартаковца Айртона за сборную Бразилии

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на дебют бывшего защитника команды Айртона в сборной Бразилии.

    • Айртон накануне вышел в основе на товарищеский матч с Гвинеей (4:1).
    • Сейчас он выступает на родине за «Фламенго».
    • Бразильцы купили Айртона зимой у «Спартака» за 7 миллионов евро.

    «Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе. Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1734

      Benifacto 11 минут назад

      в том то и оно! что находить умеете! а вот дальше провал! они уходят и расцветают!

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