«Севилья» хочет подписать защитника «Спартака»

«Севилья» начала поиск нового левого защитника в связи с травмой Алекса Теллеса.
В список интересов испанского клуба входит футболист «Фламенго» Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку».
«Севилья» хочет арендовать бразильца, но не исключает и его выкуп за 8 миллионов евро.
- Айртон покинул Россию в конце марта.
- Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
- Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.
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Источник: Torcedores