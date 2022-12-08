«Севилья» хочет подписать защитника «Спартака»

«Севилья» начала поиск нового левого защитника в связи с травмой Алекса Теллеса.

В список интересов испанского клуба входит футболист «Фламенго» Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Севилья» хочет арендовать бразильца, но не исключает и его выкуп за 8 миллионов евро.

Айртон покинул Россию в конце марта.

Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.

Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.

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