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«Севилья» хочет подписать защитника «Спартака»

8 декабря 2022, 11:00
2

«Севилья» начала поиск нового левого защитника в связи с травмой Алекса Теллеса.

В список интересов испанского клуба входит футболист «Фламенго» Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Севилья» хочет арендовать бразильца, но не исключает и его выкуп за 8 миллионов евро.

  • Айртон покинул Россию в конце марта.
  • Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
  • Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.

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Источник: Torcedores
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (2)
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Untitled-1
1670487917
Надеялся, что Мевлю. Эхх..
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alefreddy
1670491455
Мевлю в придачу
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