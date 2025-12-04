3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии

«Фламенго» досрочно стал чемпионом Бразилии по итогам домашнего матча 37-го тура Серии A с «Сеарой» (1:0).

Единственный гол у команды из Рио-де-Жанейро забил на 37-й минуте Самуэл Лино с передачи бывшего хавбека «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Фламенго» набрал 78 очков и перед последним туром стал недосягаем для «Палмейраса», у которого на счету 73 балла.

Помимо Карраскаля, в составе риодежанейрцев в этом матче играл бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела, а в запасе у команды остался экс-футболист линии обороны «Спартака» Лукас Айртон.