44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории

Во вторник, 19 августа, на поле стадиона «Маракана» произошло историческое событие: 44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Лопес установил новый мировой рекорд по числу сыгранных матчей в истории футбола.

Выйдя на матч второго раунда Кубка Южной Америки против «Америки де Кали», Фабио достиг отметки в 1 391 игру, тем самым превзойдя достижение легендарного английского вратаря Питера Шилтона, который выступал с 1966 по 1997 годы.

Клуб «Флуминенсе» отметил это знаковое событие, поздравив своего вратаря в социальных сетях. Кроме того, все вратари команды, включая самого Фабио, вышли на игру в специальных майках с патчем, посвященным этому достижению, а руководство клуба использовало хэштег #Fabio1391 в своем официальном аккаунте в твиттере.

Краткая справка о карьере Фабио: