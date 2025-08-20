Введите ваш ник на сайте
  • 44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории

44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории

20 августа, 10:49
8

Во вторник, 19 августа, на поле стадиона «Маракана» произошло историческое событие: 44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Лопес установил новый мировой рекорд по числу сыгранных матчей в истории футбола.

Выйдя на матч второго раунда Кубка Южной Америки против «Америки де Кали», Фабио достиг отметки в 1 391 игру, тем самым превзойдя достижение легендарного английского вратаря Питера Шилтона, который выступал с 1966 по 1997 годы.

Клуб «Флуминенсе» отметил это знаковое событие, поздравив своего вратаря в социальных сетях. Кроме того, все вратари команды, включая самого Фабио, вышли на игру в специальных майках с патчем, посвященным этому достижению, а руководство клуба использовало хэштег #Fabio1391 в своем официальном аккаунте в твиттере.

Краткая справка о карьере Фабио:

Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А
acor94
1755676985
Нужно больше постов про этот рекорд!
...уефан
1755677196
...Акинфею читать это не давайте, спать перестанет...
FWSPM
1755678316
конифей будет до 50 стоять и перебьет
Garrincha58
1755685277
У Роналду теперь есть ещё один стимул продолжать играть и естественно забивать
Romeo 123
1755694029
Полное вранье в Бразилии только и умеют накручивать статистику, голы пеле тоже накрутка
