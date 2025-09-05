Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анчелотти похвалил игрока «Зенита»

Сегодня, 09:30
8

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко оценил игру форварда команды Луиса Энрике.

  • Энрике вышел на замену в матче против Чили (3:0) и сделал голевой пас.
  • Нападающий выступает за «Зенит».
  • Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2026.

«Луис Энрике обладает выдающимся талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один. Он изменил ход матча своей свежестью.

Игрок с таким талантом, когда он полон сил, а соперник устает, меняет игру. Для сборной очень важно иметь такого игрока в составе», – сказал Анчелотти.

Еще по теме:
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти 1
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0) 2
Смолов предположил, какие два трансфера стоили Медведеву руководящей должности в «Зените» 11
Источник: Sport24
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Бразилия Зенит Энрике Луис Анчелотти Карло
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1757054662
хрякам это скажи. они до сих пор визжат, что зенит просто так отдал 35 лямов.
Ответить
bset
1757055821
Он похвалил игрока Бразилии. Ему нафиг не упал Зенит
Ответить
Loko_Roma
1757057054
+10 мультов прилипло, пора в саудовскую аравию продавать, а агентам ехать на пляж бразилии и искать нового таланта
Ответить
...уефан
1757058891
...в сборной - по "по обоюдному согласию и симпатии". В Зените - "за деньги, по принуждению и без амуров"...
Ответить
власик
1757067245
Вот вам и оценка тренерских качеств Семака! Как был тренеришко, так им и остается. Но добавилось качество губителя высококачественных футболистов. Потому и конфликты типа Глушенкова. Тут явно видна дурь Семака
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
2
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
4
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
5
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Все новости
Все новости
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти
14:13
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»
09:30
8
ВидеоБразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
Вчера, 17:06
ВидеоНеймар сделал татуировку с эмблемой «Сантоса»
1 сентября
1
Фото«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
27 августа
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
26 августа
2
Пост44-летний вратарь установил мировой рекорд по количеству матчей в истории
20 августа
8
ВидеоНеймар заплакал после разгрома его команды в чемпионате Бразилии
18 августа
Неймар дерзко ответил на вопрос о возвращении в сборную Бразилии
6 августа
Неймар оформил первый дубль за два года
5 августа
1
«Фламенго» не хватает одного документа, чтобы объявить о трансфере игрока из РПЛ
1 августа
1
ФотоЭкс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии, от которого отказался «Спартак», подписал контракт с другим клубом
27 июля
1
ВидеоНеймар поругался с болельщиками после поражения «Сантоса»
24 июля
1
ФотоНеймар сломал угловой флаг во время празднования, но гол не засчитали
24 июля
2
ФотоВыступавший 17 лет за «Атлетико» Сауль покинул клуб
24 июля
3
Видео38-летний Халк сделал дубль со штрафных в матче чемпионата Бразилии
21 июля
6
ВидеоРобиньо-младший, чей отец отбывает срок за групповое изнасилование, обучает 33-летнего Неймара финтам
18 июля
1
Видео‎Халк забил гол прямым ударом с углового
13 июля
18
ВидеоЭкс-защитник «Спартака» получил серьезное рассечение голени
13 июля
2
Чемпион Бразилии назначил Анчелотти
8 июля
10 самых техничных игроков мира прямо сейчас
7 июля
7
ФотоНеймар стал отцом в четвертый раз
6 июля
⚡️ «Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит»
4 июля
12
Раскрыта зарплата Неймара по новому контракту с «Сантосом»
26 июня
Роналдо прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии
25 июня
«Сантос» продлил контракт с Неймаром
25 июня
1
Неймар ответил на критику из-за участия в вечеринках и карнавалах
18 июня
1
Тренер «Фламенго» отрицает трансфер Жерсона в «Зенит»
17 июня
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 