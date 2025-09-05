Анчелотти похвалил игрока «Зенита»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко оценил игру форварда команды Луиса Энрике.
- Энрике вышел на замену в матче против Чили (3:0) и сделал голевой пас.
- Нападающий выступает за «Зенит».
- Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2026.
«Луис Энрике обладает выдающимся талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один. Он изменил ход матча своей свежестью.
Игрок с таким талантом, когда он полон сил, а соперник устает, меняет игру. Для сборной очень важно иметь такого игрока в составе», – сказал Анчелотти.
Источник: Sport24