Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему не вызвал нападающего «Сантоса» Неймара на ближайшие игры.

В сентябре бразильцы завершат отбор ЧМ-2026 матчами с Чили и Боливией.

Неймар не вызывался в национальную команду с октября 2023 года.

«Его нет в заявке из-за небольшой проблемы, возникшей на прошлой неделе. Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь сборной достойно выступить на чемпионате мира.

Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция. Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим.

Нет необходимости давать шанс Неймару, потому что его и так все знают: тренерский штаб, болельщики», – объяснил Анчелотти.