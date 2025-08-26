Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии

Сегодня, 01:10

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему не вызвал нападающего «Сантоса» Неймара на ближайшие игры.

  • В сентябре бразильцы завершат отбор ЧМ-2026 матчами с Чили и Боливией.
  • Неймар не вызывался в национальную команду с октября 2023 года.

«Его нет в заявке из-за небольшой проблемы, возникшей на прошлой неделе. Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь сборной достойно выступить на чемпионате мира.

Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция. Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим.

Нет необходимости давать шанс Неймару, потому что его и так все знают: тренерский штаб, болельщики», – объяснил Анчелотти.

Источник: Ge Globo
Бразилия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Сантос Неймар Анчелотти Карло
