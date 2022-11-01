Айртон не хочет возвращаться в «Спартак»

Левый защитник Айртон рассчитывает остаться во «Фламенго» после завершения срока аренды.

25-летний футболист не хочет возвращаться в «Спартак», которому принадлежат права на него.

«Фламенго» может выкупить Айртона за 9 миллионов евро, однако клуб не готов столько платить за него. Бразильцы рассчитывают на снижение суммы почти в два раза.

Если со «Спартаком» договориться не удастся, то представители бразильского фулбека будут искать другие варианты продолжения карьеры на родине.