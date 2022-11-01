Айртон не хочет возвращаться в «Спартак»

персонажи Жюля Верна всегда отличались стойкостью в отношении своего выбора
Левый защитник Айртон рассчитывает остаться во «Фламенго» после завершения срока аренды.
25-летний футболист не хочет возвращаться в «Спартак», которому принадлежат права на него.
«Фламенго» может выкупить Айртона за 9 миллионов евро, однако клуб не готов столько платить за него. Бразильцы рассчитывают на снижение суммы почти в два раза.
Если со «Спартаком» договориться не удастся, то представители бразильского фулбека будут искать другие варианты продолжения карьеры на родине.
- Айртон покинул Россию в конце марта.
- Аренда рассчитана до конца 2022 года.
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