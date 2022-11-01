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Айртон не хочет возвращаться в «Спартак»

1 ноября 2022, 18:41
11

Левый защитник Айртон рассчитывает остаться во «Фламенго» после завершения срока аренды.

25-летний футболист не хочет возвращаться в «Спартак», которому принадлежат права на него.

«Фламенго» может выкупить Айртона за 9 миллионов евро, однако клуб не готов столько платить за него. Бразильцы рассчитывают на снижение суммы почти в два раза.

Если со «Спартаком» договориться не удастся, то представители бразильского фулбека будут искать другие варианты продолжения карьеры на родине.

  • Айртон покинул Россию в конце марта.
  • Аренда рассчитана до конца 2022 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1667317349
Не хочет....не надо
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Skull_Boy
1667317389
А он разве нужен Спартаку
Ответить
moskowcity-petrv
1667319779
Отсутствие евро кубков и родная Бразилия, ближе к сердцу, ничего удивительного
Ответить
Беспонтий
1667319783
персонажи Жюля Верна всегда отличались стойкостью в отношении своего выбора
Ответить
zigbert
1667329865
Как всегда с бразильцами сложности по стоимости игрока.
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Валерий2705
1667331275
Где тявкающая зарема? Аиртон же не хотел уезжать, настоящий свинопатриот по её словам. Опять происки врагов сраптака, не иначе)
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моэм
1667361730
Но его особенно и не зовут , отлично обходятся без него .
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