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    Айртон не хочет возвращаться в «Спартак»

    Левый защитник Айртон рассчитывает остаться во «Фламенго» после завершения срока аренды.

    25-летний футболист не хочет возвращаться в «Спартак», которому принадлежат права на него.

    «Фламенго» может выкупить Айртона за 9 миллионов евро, однако клуб не готов столько платить за него. Бразильцы рассчитывают на снижение суммы почти в два раза.

    Если со «Спартаком» договориться не удастся, то представители бразильского фулбека будут искать другие варианты продолжения карьеры на родине.

    • Айртон покинул Россию в конце марта.
    • Аренда рассчитана до конца 2022 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6914

      Беспонтий 20 минут назад

      персонажи Жюля Верна всегда отличались стойкостью в отношении своего выбора

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      ЭтожЯ > Беспонтий 16 минут назад

      Его второе имя Бен Джойс ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6914

      Беспонтий > ЭтожЯ 1 минуту назад

      шаришь бродяга))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      moskowcity-petrv 20 минут назад

      Отсутствие евро кубков и родная Бразилия, ближе к сердцу, ничего удивительного

      0
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      Рейтинг: +13975

      Skull_Boy 1 час назад

      А он разве нужен Спартаку

      0
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      Рейтинг: +11876

      Вомбат > Skull_Boy 9 минут назад

      Как может быть не нужен товар, стоящий около 9 млн евро? Конечно, за такую сумму его сейчас не купят, но если скинуть миллиона 3, Айртона легко можно будет продать в Европе. А может быть и в Бразилии.

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      Рейтинг: +1115

      Красногвардейчик 1 час назад

      Не хочет....не надо

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