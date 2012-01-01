Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?

Айртон будет зарабатывать во «Фламенго» меньше, чем в «Спартаке» (Фабио Алейшо)

Ради возвращения на родину защитник «Спартака» Айртон пошел на понижение зарплаты. Сейчас он в аренде во «Фламенго».

В «Спартаке» Айртон, по информации бывшего журналиста «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, получал 1,5 миллиона долларов в год.

  • Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
  • Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона 2
Хлусевич: «Уход Айртона не воспринимаю как возможность для игровой практики» 1
Айртон – о переходе во «Фламенго»: «Я исполнил мечту, буду играть за любимую команду» 6
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11