Айртон будет зарабатывать во «Фламенго» меньше, чем в «Спартаке» (Фабио Алейшо)

Ради возвращения на родину защитник «Спартака» Айртон пошел на понижение зарплаты. Сейчас он в аренде во «Фламенго».

В «Спартаке» Айртон, по информации бывшего журналиста «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, получал 1,5 миллиона долларов в год.

Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.

Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.

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