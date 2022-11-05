«Нет смысла держаться за этих гастарбайтеров». Червиченко – о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нежелание защитника «Фламенго» Айртона возвращаться в «Спартак» после аренды.

«На мой взгляд Айртон не был хорошим защитником. «Спартак», конечно, может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА все равно позволяют устраивать против наших команд беспредел.

Красно-белые хотят усыпать деньгами Айртона? Считаю, что этого делать не надо, а по другому он сюда не приедет. Пока мы живем в эпоху вакханалии и беззакония, считаю, что надо освобождаться от легионеров, тем более контракты у них не маленькие.

Мне кажется, что мы в этом году открыли столько много интересных молодых российских футболистов, поэтому держаться за этих гастарбайтеров нет смысла», – сказал Червиченко.

Айртон покинул Россию в конце марта.

Аренда рассчитана до конца 2022 года.

Айртон с «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес.

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