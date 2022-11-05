Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Нет смысла держаться за этих гастарбайтеров». Червиченко – о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нежелание защитника «Фламенго» Айртона возвращаться в «Спартак» после аренды.

    «На мой взгляд Айртон не был хорошим защитником. «Спартак», конечно, может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА все равно позволяют устраивать против наших команд беспредел.

    Красно-белые хотят усыпать деньгами Айртона? Считаю, что этого делать не надо, а по другому он сюда не приедет. Пока мы живем в эпоху вакханалии и беззакония, считаю, что надо освобождаться от легионеров, тем более контракты у них не маленькие.

    Мне кажется, что мы в этом году открыли столько много интересных молодых российских футболистов, поэтому держаться за этих гастарбайтеров нет смысла», – сказал Червиченко.

    • Айртон покинул Россию в конце марта.
    • Аренда рассчитана до конца 2022 года.
    • Айртон с «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    В «Спартаке» прокомментировали будущее Айртона 4
    Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» 13
    «Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2022 23:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23458

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не надо, Айртон хороший защитник. Но в остальном Червиченко прав. *

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11