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Рыбус: «Придется заменить в «Спартаке» Айртона. Это большой вызов»

Новый защитник «Спартака» Мацей Рыбус поговорил о своем предшественнике на левом фланге команды Айртоне.

«Помню Айртона. Очень быстрый и техничный игрок. Придется заменить его в «Спартаке». Это не будет легко. Это большой вызов. Люблю такие высокие задачи», – сказал Рыбус.

  • Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
  • До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
  • Айртон покинул «Спартак» весной – он вернулся в Бразилию.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Сегодня, 11:04
Комментарии1
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    Рейтинг: +15

    Niklas80 1 час назад

    Судя по таким трансферам, Спартаку в новом сезоне придется вновь бороться за место в десятке.

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