Рыбус: «Придется заменить в «Спартаке» Айртона. Это большой вызов»

Судя по таким трансферам, Спартаку в новом сезоне придется вновь бороться за место в десятке.
Новый защитник «Спартака» Мацей Рыбус поговорил о своем предшественнике на левом фланге команды Айртоне.
«Помню Айртона. Очень быстрый и техничный игрок. Придется заменить его в «Спартаке». Это не будет легко. Это большой вызов. Люблю такие высокие задачи», – сказал Рыбус.
- Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
- До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
- Айртон покинул «Спартак» весной – он вернулся в Бразилию.