Рыбус: «Придется заменить в «Спартаке» Айртона. Это большой вызов»

Новый защитник «Спартака» Мацей Рыбус поговорил о своем предшественнике на левом фланге команды Айртоне.

«Помню Айртона. Очень быстрый и техничный игрок. Придется заменить его в «Спартаке». Это не будет легко. Это большой вызов. Люблю такие высокие задачи», – сказал Рыбус.