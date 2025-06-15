Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Польши Мацей Рыбус сообщил о завершении карьеры.

Рыбус поиграл в РПЛ за «Рубин», «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак».

Прошлой осенью он ушел в Медиалигу, пополнив состав ФК «10».

35-летний Мацей провел 66 матчей за Польшу (в том числе на домашнем Евро-2012), забил 2 гола.

«Завершена ли моя профессиональная карьера? Да, наверное. Уже год почти я не играю в профессиональном футболе. У меня предложений нет, тренируюсь и играю в Медиалиге.

Если кто-то обратится ко мне, я рассмотрю предложение. Но, честно, я не думаю о предложении из профессионального футбола, все мысли и планы только о медийном футболе – игре за ФК «10». Но рассматривать предложения я всегда готов», – сказал Рыбус.