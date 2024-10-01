Рыбус отказал клубам РПЛ ради Медиалиги

Роман Орещук, агент новичка ФК «10» Мацея Рыбуса, рассказал, куда еще приглашали польского защитника.

«Мы ждали предложения от «Рубина». Были, как говорится, потуги этот вопрос решить, оставить Мацея, но что-то не сложилось. «Рубин» пошел своей дорогой. Мы пошли своей дорогой.

У нас были предложения из Премьер-лиги. Вели переговоры, но, наверное, честно, надо быть, Мацей отказался идти в эти команды.

И третье – решили уехать в Азию. Вели переговоры с несколькими клубами, но опять же – не договорились по финансовым условиям и решили все-таки остаться здесь, в России, и попробовать зимой опять вернуться в большой профессиональный футбол», – заявил агент.