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«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов, если он проведет 65% матчей до конца года (Globo Esporte)

Стали известны условия трансфера левого защитника Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

Выкуп 24-летнего футболиста для бразильского клуба станет обязательным, если он проведет 65 процентов матчей до конца 2022 года.

В этом случае «Фламенго» заплатит за игрока 9 миллионов евро в течение четырех лет.

  • Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
  • Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • Бразилец будет зарабатывать во «Фламенго» меньше, чем в «Спартаке».

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Источник: Globo Esporte

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Комментарии3
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    Рейтинг: +853

    alefreddy 3 часа назад

    может не успеть 65% пока от травмы отойдет

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    Рейтинг: +980

    Узб@гоеный 3 часа назад

    Засосник может снова стать футболистом, а не свиньёй.

    2
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    Рейтинг: +1845

    Romio-xxx > Узб@гоеный 38 минут назад

    Чьего клуба ты гавнецо?И плюсуют тебя кто???

    0
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