«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов, если он проведет 65% матчей до конца года (Globo Esporte)

Стали известны условия трансфера левого защитника Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

Выкуп 24-летнего футболиста для бразильского клуба станет обязательным, если он проведет 65 процентов матчей до конца 2022 года.

В этом случае «Фламенго» заплатит за игрока 9 миллионов евро в течение четырех лет.