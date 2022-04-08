«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов, если он проведет 65% матчей до конца года (Globo Esporte)

может не успеть 65% пока от травмы отойдет
Стали известны условия трансфера левого защитника Айртона из «Спартака» во «Фламенго».
Выкуп 24-летнего футболиста для бразильского клуба станет обязательным, если он проведет 65 процентов матчей до конца 2022 года.
В этом случае «Фламенго» заплатит за игрока 9 миллионов евро в течение четырех лет.
- Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
- Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
- Бразилец будет зарабатывать во «Фламенго» меньше, чем в «Спартаке».