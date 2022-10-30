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    Кубок Либертадорес. «Фламенго» с Айртоном победил в финале «Атлетико Паранаэнсе»

    «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес оказался сильнее соотечественников из «Атлетико Паранаэнсе». Единственный гол забил бывший форвард «Интера» Габигол.

    Матч прошел в Эквадоре.

    «Фламенго» взял главный южноамериканский трофей в третий раз в истории.

    Принадлежащий «Спартаку» защитник Айртон вышел на замену у «Фламенго» на 20-й минуте вместо экс-игрока «Атлетико» Луиса Филипе.

    Кубок Либертадорес. Финал

    Фламенго (Бразилия) – Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Габигол, 45+4.

    Удаления: нет – Педро Энрике, 43 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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