Кубок Либертадорес. «Фламенго» с Айртоном победил в финале «Атлетико Паранаэнсе»

«Фламенго» в финале Кубка Либертадорес оказался сильнее соотечественников из «Атлетико Паранаэнсе». Единственный гол забил бывший форвард «Интера» Габигол.
Матч прошел в Эквадоре.
«Фламенго» взял главный южноамериканский трофей в третий раз в истории.
Принадлежащий «Спартаку» защитник Айртон вышел на замену у «Фламенго» на 20-й минуте вместо экс-игрока «Атлетико» Луиса Филипе.
Кубок Либертадорес. Финал
Фламенго (Бразилия) – Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Габигол, 45+4.
Удаления: нет – Педро Энрике, 43 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру