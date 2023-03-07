«Фламенго» перевел 340 тысяч баскетболисту, перепутав его с футболистом «Вулверхэмптона»

Испугался из-за поступления денег?
Сотрудники «Фламенго» совершили ошибку при переводе денежного транша.
Они отправили 1 миллион 897 тысяч 200 бразильских реалов (около 340 тысяч евро) баскетболисту Жоао Гомесу.
Его перепутали с однофамильцем Жоао Гомесом, который сейчас выступает за «Вулверхэмптон».
Баскетболист Гомес испугался, узнав о поступлении денег. Он опасался, что мошенники его используют для отмывания нелегальных средств.
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