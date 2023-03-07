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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Фламенго» перевел 340 тысяч баскетболисту, перепутав его с футболистом «Вулверхэмптона»

    Сотрудники «Фламенго» совершили ошибку при переводе денежного транша.

    Они отправили 1 миллион 897 тысяч 200 бразильских реалов (около 340 тысяч евро) баскетболисту Жоао Гомесу.

    Его перепутали с однофамильцем Жоао Гомесом, который сейчас выступает за «Вулверхэмптон».

    Баскетболист Гомес испугался, узнав о поступлении денег. Он опасался, что мошенники его используют для отмывания нелегальных средств.

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    Источник: Globo Esporte

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    07.03.2023 18:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 10 марта, 20:57

      Испугался из-за поступления денег?

      0
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 7 марта, 20:02

      Баскетболист Гомес испугался, узнав о поступлении денег.... 340 тыЩ... Шоб я так напуЖался..

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      Рейтинг: +912

      Таврида 7 марта, 19:15

      Это как они деньги переводили: "На деревню ̶д̶е̶д̶у̶ш̶к̶е̶ Гомесу"??

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