«Фламенго» перевел 340 тысяч баскетболисту, перепутав его с футболистом «Вулверхэмптона»

Сотрудники «Фламенго» совершили ошибку при переводе денежного транша.

Они отправили 1 миллион 897 тысяч 200 бразильских реалов (около 340 тысяч евро) баскетболисту Жоао Гомесу.

Его перепутали с однофамильцем Жоао Гомесом, который сейчас выступает за «Вулверхэмптон».

Баскетболист Гомес испугался, узнав о поступлении денег. Он опасался, что мошенники его используют для отмывания нелегальных средств.

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