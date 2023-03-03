Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле в финале чемпионата мира-2022 болел за Аргентину.

«После поражения Бразилии все, кто входил в его больничную палату спрашивали его: «Эй, Пеле, победу какой команды ты хочешь увидеть теперь? Конечно же, не Аргентины!». И он ответил: «Аргентина, да! Кубок должен остаться в Южной Америке, Лионель Месси заслужил его».

Все в шутку, а иногда и нет, делали испуганное лицо: «Как? Аргентина?!». А он просто сказал: «Да. Месси заслужил». Он больше не мог смотреть финал по телевизору, но понимал, что Аргентина выиграла и Месси поднял кубок. Он был счастлив», – сказала дочь бразильца Кели Насименто.

Пеле умер через несколько дней после финала ЧМ-2022.

Ему было 82 года.

Пеле 3 раза брал чемпионат мира.

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