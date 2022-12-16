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    «Фламенго» будет четыре года платить «Спартаку» за Айртона

    Стали известны финансовые подробности трансфера Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

    Изначально бразильский клуб мог выкупить игрока за 9 миллионов евро, но в итоге снизил цену до 7 миллионов.

    Кроме того, «Фламенго» договорился, что вся сумма будет выплачена несколькими траншами в течение четырех лет.

    • Айртон выступал за «Спартак» с января 2019 года.
    • Он провел 108 матчей, забил 4 гола и сделал 11 ассистов.
    • С марта защитник играл за «Фламенго» на правах аренды.

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    Источник: O Dia

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