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  • «Фламенго» будет четыре года платить «Спартаку» за Айртона

«Фламенго» будет четыре года платить «Спартаку» за Айртона

16 декабря 2022, 17:56
5

Стали известны финансовые подробности трансфера Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

Изначально бразильский клуб мог выкупить игрока за 9 миллионов евро, но в итоге снизил цену до 7 миллионов.

Кроме того, «Фламенго» договорился, что вся сумма будет выплачена несколькими траншами в течение четырех лет.

  • Айртон выступал за «Спартак» с января 2019 года.
  • Он провел 108 матчей, забил 4 гола и сделал 11 ассистов.
  • С марта защитник играл за «Фламенго» на правах аренды.

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Источник: O Dia
Чемпионат мира Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1671218069
прям ипотека
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zigbert
1671258332
Вот и прояснилась вся суть договоров с бразильцами.
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SLADE2019
1671261745
Ну а кто за этого чудака 7 лямов сразу отстегнет? И так неплохо.
Ответить
alefreddy
1671265289
помощь дружественным странам
Ответить
oyabun
1671371064
То что Спартак редко умеет покупать стоящих игроков известно давно. Но то что даже продать толком не могут.. Позорище!
Ответить
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