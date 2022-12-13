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    «Фламенго» договорился со «Спартаком» о выкупе Айртона. Стала известна сумма трансфера

    Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным игроком «Фламенго» до конца декабря.

    По информации Globo, бразильский клуб договорился о выкупе 25-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Контракт с Айртоном будет рассчитан на четыре года.

    • Айртон покинул Россию в конце марта.
    • Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
    • Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: Globo

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +99212

      zigbert 1 час назад

      Редкий случай когда бразильцы платят хорошие деньги. Только бы не получились какие нибудь непредвиденные обстоятельства.

      2
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      Рейтинг: +785

      SLADE2019 1 час назад

      Если это правда, брать надо быстрее денежки. Он (Айртон) их не стоит. Брать и покупать на них более квалифицированного исполнителя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20340

      derrik2000 1 час назад

      Второго Роберто Карлоса из него не получилось: очень суетлив и с РЕЗКИМИ перепадами настроения в матчах.
      Слово "НАДЁЖНОСТЬ" - это не про него.
      Пусть пылит дома.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1763

      alefreddy 2 часа назад

      скорее бы уже эти деньги пошли бы на другие трансферы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5938

      rash1959 2 часа назад

      Хороший игрок, но ... в нынешней ситуации это лучший выход. 7 лямов - хорошие деньги, хорошо бы их реально получить.

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      Рейтинг: +12432

      Алексей З 3 часа назад

      Насильно мил не будешь.
      Жаль с Абаскалем не поработал, а так оставил неоднозначное впечатление. С физикой всё хорошо, но кпд впереди и в обороне ниже среднего.

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