«Фламенго» договорился со «Спартаком» о выкупе Айртона. Стала известна сумма трансфера

Редкий случай когда бразильцы платят хорошие деньги. Только бы не получились какие нибудь непредвиденные обстоятельства.
Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным игроком «Фламенго» до конца декабря.
По информации Globo, бразильский клуб договорился о выкупе 25-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Контракт с Айртоном будет рассчитан на четыре года.
- Айртон покинул Россию в конце марта.
- Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
- Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.
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