«Фламенго» договорился со «Спартаком» о выкупе Айртона. Стала известна сумма трансфера

Защитник «Спартака» Айртон станет полноценным игроком «Фламенго» до конца декабря.

По информации Globo, бразильский клуб договорился о выкупе 25-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Контракт с Айртоном будет рассчитан на четыре года.

Айртон покинул Россию в конце марта.

Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.

Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.

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