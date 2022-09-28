Гоцук – о стыке с Айртоном: «Человек получил травму и уехал, а мы с супругой две недели получали оскорбления»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал об оскорблениях, которые он и его супруга получали от фанатов «Спартака».

Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».

— Эпизод с Айртоном — самый широкообсуждаемый в твоей карьере?

— Это «Спартак», поэтому еще немного раздули. Не спорю, что я Айртону качественно попал по ноге. Но человек получил травму и уехал. А я и моя супруга две недели получали оскорбления и нецензурные выражения от спартаковских болельщиков.

— А супруга причем? Она что-то запостила в твою поддержку?

— Нет, просто нашли по фамилии. Я ей говорю — вот твоя слава. Болельщики вступаются за игрока любимой команды. Это хорошо. Но это игровой момент.