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    Гоцук – о стыке с Айртоном: «Человек получил травму и уехал, а мы с супругой две недели получали оскорбления»

    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал об оскорблениях, которые он и его супруга получали от фанатов «Спартака».

    • Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».

    — Эпизод с Айртоном — самый широкообсуждаемый в твоей карьере?

    — Это «Спартак», поэтому еще немного раздули. Не спорю, что я Айртону качественно попал по ноге. Но человек получил травму и уехал. А я и моя супруга две недели получали оскорбления и нецензурные выражения от спартаковских болельщиков.

    — А супруга причем? Она что-то запостила в твою поддержку?

    — Нет, просто нашли по фамилии. Я ей говорю — вот твоя слава. Болельщики вступаются за игрока любимой команды. Это хорошо. Но это игровой момент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23273

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Гоцук, это не игровой момент, это подлость. Будь мужчиной, заткнись, и на жену не отвлекай внимание.

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