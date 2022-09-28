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  • Гоцук – о стыке с Айртоном: «Человек получил травму и уехал, а мы с супругой две недели получали оскорбления»

Гоцук – о стыке с Айртоном: «Человек получил травму и уехал, а мы с супругой две недели получали оскорбления»

28 сентября 2022, 18:12
4

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал об оскорблениях, которые он и его супруга получали от фанатов «Спартака».

  • Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».

— Эпизод с Айртоном — самый широкообсуждаемый в твоей карьере?

— Это «Спартак», поэтому еще немного раздули. Не спорю, что я Айртону качественно попал по ноге. Но человек получил травму и уехал. А я и моя супруга две недели получали оскорбления и нецензурные выражения от спартаковских болельщиков.

— А супруга причем? Она что-то запостила в твою поддержку?

— Нет, просто нашли по фамилии. Я ей говорю — вот твоя слава. Болельщики вступаются за игрока любимой команды. Это хорошо. Но это игровой момент.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл Айртон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1664379572
Гоцук, это не игровой момент, это подлость. Будь мужчиной, заткнись, и на жену не отвлекай внимание.
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vadikrew
1664387875
Наверно опять журналисты неправильно перевели его интервью на русский
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alefreddy
1664401664
не надо калечить
Ответить
zigbert
1664432110
Тебе еще повезло. За такие прыжки в ноги вообще удалять надо.
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