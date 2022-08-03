Кубок Либертадорес. «Коринтианс» дома уступил «Фламенго». Юри Алберто, Бальбуэна были в основе, Айртон – в запасе

«Фламенго» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес обыграл на выезде «Коринтианс». Второй мяч забил самый дорогой игрок чемпионата Бразилии Габриэль Барбоза.

Весь матч в составе «Коринтианса» отыграли Фабиан Бальбуэна (приостановил контракт с «Динамо») и Юри Алберто (арендован у «Зенита»). В запасе «Фламенго» был арендованный у «Спартака» Айртон.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 1-й матч

Коринтианс (Бразилия) – Фламенго (Бразилия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – де Арраскаэта, 37; 0:2 – Барбоза, 51.