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    «Марсель» поборется с «Севильей» за защитника «Спартака»

    Левый защитник «Фламенго» Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку», интересен не только «Севилье».

    Также подписать бразильского футболиста хочет «Марсель».

    Сам 25-летний игрок предпочитает остаться на родине.

    • Айртон покинул Россию в конце марта.
    • Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
    • Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Хулио Мигеля Нето

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27572

      JTherry 18 минут назад

      появилась возможность и заработать на трансфере Айртона...)

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      Рейтинг: +1754

      alefreddy 22 минуты назад

      востребованный игрок надо отдавать

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