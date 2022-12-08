«Марсель» поборется с «Севильей» за защитника «Спартака»

Левый защитник «Фламенго» Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку», интересен не только «Севилье».
Также подписать бразильского футболиста хочет «Марсель».
Сам 25-летний игрок предпочитает остаться на родине.
- Айртон покинул Россию в конце марта.
- Его аренда во «Фламенго» рассчитана до конца 2022 года.
- Рыночная стоимость фулбека – 6 миллионов евро.
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Источник: твиттер Хулио Мигеля Нето