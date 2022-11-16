Стало известно, сколько «Фламенго» предложил «Спартаку» за Айртона

«Фламенго» хочет выкупить у «Спартака» защитника Айртона. Бразильцы готовы заплатить 6,5 миллиона евро.

В декабре истекает срок аренды игрока, он должен вернуться в Россию, если его не выкупят. При этом в арендном соглашении прописана сумма выкупа в 9 миллионов.

Контракт Айртона со «Спартаком» действует до 2026 года.

Игрок во «Фламенго» с марта.

За этот период Айртон провел за «Фламенго» 41 матч, забил 2 гола, сделал 6 ассистов, выиграл Кубок Либертадорес.

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