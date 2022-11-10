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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Сеара
Аваи - Сеара: обзор матча 10 ноября 2022
Аваи
10.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Сеара
49'
Натанаэль
90+1'
S.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Сеара
Желтая карточка
S.
90'
+2
Замена
L. Eduardo
️️️️
P. Dyego
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
S.
90'
+1
89'
Желтая карточка
Эрик
Замена
S.
️️️️
E. Biasi
88'
81'
Замена
Эрик
️️️️
Ричардсон
76'
Желтая карточка
Ричардсон
Замена
L. Silva
️️️️
M.
69'
Замена
J. Cleber
️️️️
Б. Силва
69'
66'
Замена
Клебер
️️️️
Ричард
62'
Пенальти не реализован!
С. Мендоса
53'
Желтая карточка
Вина
51'
Желтая карточка
Ричард
ГОЛ! 1:0!
Натанаэль
Пас отдал
E. Biasi
49'
Желтая карточка
M.
47'
Желтая карточка
P. Dyego
37'
23'
Желтая карточка
Л. Отавио
20'
Замена
B.
️️️️
Н. Параиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
44
Felipe Silva
ЦП
87
Vitinho
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
7
Pablo Dyego
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
26
Ричардсон
ОП
25
Ричард
ОП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
21
Жо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Аваи
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
49
Sarará
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
39
Luis Eduardo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
2-5-4
72
25
Натанаэль
87
8
Силва
25
Вентура
21
44
7
3
7
1
Владимир
3-2-2-4
2
Параиба
57
Рикардо
6
Отавио
26
Ричардсон
25
Ричард
45
Лима
29
Вина
12
Луис
7
Мендоса
21
Жо
1
21
49
49
21
8
Силва
15
15
8
Силва
7
23
23
7
7
39
39
7
2
Параиба
27
27
2
Параиба
26
Ричардсон
33
Эрик
33
Эрик
26
Ричардсон
25
Ричард
9
Клебер
9
Клебер
25
Ричард
Остались в запасе
Аваи
Сеара
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
44
Raphael
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
38
Felipe Rocha
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
80
Léo Rafael
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Аваи - Сеара
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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