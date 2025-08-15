Введите ваш ник на сайте
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05

15 августа 2025 20:56
Сеара - Брагантино
16 авг. 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
2.05
Победа «Сеары»
16 августа на «Кастелао» в Форталезе в рамках 20-го тура бразильской Серии A «Сеара» примет «Ред Булл Брагантино». Хозяева находятся в середине таблицы и пытаются закрепиться в топ-10, тогда как гости переживают откровенный кризис и стремительно теряют позиции. Встреча обещает быть упорной, но с заметным перевесом в пользу команды, находящейся в более стабильной форме.

«Сеара»

Коллектив идeт на 12-м месте с 22 очками и демонстрирует неплохую динамику в атаке – команда забивает в трeх матчах подряд. Главная ударная сила – Педро Раул, оформивший 13 голов в 26 матчах, стабильно тянет команду вперeд.Однако оборона не идеальна: в шести последних матчах «Сеара» пропускала, в среднем 1,4 гола за игру. Последний тур против «Палмейраса» (1:2) показал, что команда умеет навязывать борьбу даже фаворитам, но недостаток концентрации в концовках эпизодов мешает набирать очки чаще.

«Брагантино»

Гости переживают тяжeлую серию – пять поражений подряд в чемпионате, семь во всех турнирах. Ключевая проблема – катастрофическая игра в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних встречах, а в среднем 2,2 за матч.При этом в атаке команда не молчит – в четырeх последних играх Серии A «Брагантино» забивал, а Исидро Питта с 8 голами остаeтся главным креативным и завершающим элементом. Но постоянные ошибки в защите и психологическое давление из-за серии неудач заметно сказываются на результатах.

Факты о командах

«Сеара»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 22 очка после 18 туров, 12-е место

«Брагантино»

  • Поражения в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 27 очков после 19 туров, 8-е место

Личные встречи
0% (0)
57% (4)
43% (3)
8
Забитых мячей
12
1.14
В среднем за матч
1.71
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
22.08.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
0 : 1
30.04.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
2 : 2
18.10.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
0 : 0
01.07.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сеара
1 : 2
18.01.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
4 : 2
20.09.2020
Сеара
Показать все

Прогноз на матч «Сеара» – «Брагантино»

С учeтом текущей формы команд «Сеара» выглядит более уверенно и собранно, особенно с учeтом поддержки трибун. «Брагантино» продолжает находиться в психологической яме и страдает от серьeзных проблем в обороне. Хозяева обязаны использовать слабости соперника и сыграть первым номером. При этом атакующие возможности гостей позволяют предположить, что матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сеары» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

2.05
Победа «Сеары»
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Брагантино Сеара
