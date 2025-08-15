16 августа на «Кастелао» в Форталезе в рамках 20-го тура бразильской Серии A «Сеара» примет «Ред Булл Брагантино». Хозяева находятся в середине таблицы и пытаются закрепиться в топ-10, тогда как гости переживают откровенный кризис и стремительно теряют позиции. Встреча обещает быть упорной, но с заметным перевесом в пользу команды, находящейся в более стабильной форме.

«Сеара»

Коллектив идeт на 12-м месте с 22 очками и демонстрирует неплохую динамику в атаке – команда забивает в трeх матчах подряд. Главная ударная сила – Педро Раул, оформивший 13 голов в 26 матчах, стабильно тянет команду вперeд.Однако оборона не идеальна: в шести последних матчах «Сеара» пропускала, в среднем 1,4 гола за игру. Последний тур против «Палмейраса» (1:2) показал, что команда умеет навязывать борьбу даже фаворитам, но недостаток концентрации в концовках эпизодов мешает набирать очки чаще.

«Брагантино»

Гости переживают тяжeлую серию – пять поражений подряд в чемпионате, семь во всех турнирах. Ключевая проблема – катастрофическая игра в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних встречах, а в среднем 2,2 за матч.При этом в атаке команда не молчит – в четырeх последних играх Серии A «Брагантино» забивал, а Исидро Питта с 8 голами остаeтся главным креативным и завершающим элементом. Но постоянные ошибки в защите и психологическое давление из-за серии неудач заметно сказываются на результатах.

Факты о командах

«Сеара»

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

22 очка после 18 туров, 12-е место

«Брагантино»

Поражения в 7 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

27 очков после 19 туров, 8-е место

Прогноз на матч «Сеара» – «Брагантино»

С учeтом текущей формы команд «Сеара» выглядит более уверенно и собранно, особенно с учeтом поддержки трибун. «Брагантино» продолжает находиться в психологической яме и страдает от серьeзных проблем в обороне. Хозяева обязаны использовать слабости соперника и сыграть первым номером. При этом атакующие возможности гостей позволяют предположить, что матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки: