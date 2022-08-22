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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сеара
Брагантино - Сеара: обзор матча 22 августа 2022
Брагантино
22.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
90+11'
Л. Кандидо (П)
80'
З. Роберто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Сеара
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кандидо
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
Мессиас
Желтая карточка
Натан
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
M.
Замена
Б. Пракседес
️️️️
R.
89'
88'
Желтая карточка
Ричардсон
86'
Замена
G. Lacerda
️️️️
J. Vásquez
Замена
Рамон
️️️️
Хелиньо
84'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Роберто
78'
Пенальти не реализован!
Эрик
74'
Пенальти не реализован!
Эрик
Замена
Мигел
️️️️
Йоран
71'
Замена
G. Novaes
️️️️
К. Эдуардо
71'
67'
Замена
З. Роберто
️️️️
М. Пейшото
67'
Замена
Ричардсон
️️️️
Г. Кастильо
Желтая карточка
Л. Кандидо
56'
Желтая карточка
Хелиньо
51'
46'
Замена
Эрик
️️️️
С. Мендоса
Пенальти не реализован!
Л. Эвангелиста
45'
+1
44'
Желтая карточка
Л. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
25
Ричард
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
4-2-2-3
36
Кандидо
13
Адерлан
3
Ортис
4
Натан
19
Йоран
30
Эвангелиста
37
Артур
11
Хелиньо
1
Клейтон
31
96
Эдуардо
3-1-1-1-5
24
Мессиас
2
91
Пачеко
25
Ричард
8
Кастильо
29
Вина
1
99
Пейшото
95
7
Мендоса
6
Отавио
11
Хелиньо
13
Рамон
13
Рамон
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
31
25
Пракседес
25
Пракседес
31
19
Йоран
99
Мигел
99
Мигел
19
Йоран
96
Эдуардо
39
39
96
Эдуардо
8
Кастильо
26
Ричардсон
26
Ричардсон
8
Кастильо
95
15
15
95
7
Мендоса
33
Эрик
33
Эрик
7
Мендоса
99
Пейшото
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
99
Пейшото
Остались в запасе
Брагантино
Сеара
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
44
Маркос Виктор
ЦЗ
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Брагантино - Сеара
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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