21 сентября на стадионе Кастелао пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Сеара» примет «Баия». Оба клуба находятся в разных частях таблицы, но предстоящая встреча важна для обеих сторон – хозяева хотят закрепиться в середине, а гости борются за места в зоне международных турниров.
«Сеара»
Команда идет на 11-й позиции с 27 очками после 22 туров. В последних турах «Сеара» испытывает проблемы с результатами: три матча без побед. В атаке клуб выглядит слабо – всего 3 забитых мяча за пять встреч (в среднем 0.6 за игру). Однако оборона действует относительно надежно: за тот же период пропущено лишь 4 гола, а средний показатель – 0.8 за игру. Домашние матчи часто проходят с минимальным количеством голов, и именно на этом может строиться стратегия хозяев.
«Баия»
Гости расположились на 6-й строчке с 36 очками после 21 тура. Несмотря на поражение от «Крузейро» (1:2) в прошлом туре, команда показывает высокую результативность: 11 голов за последние 5 игр, что составляет 2.2 в среднем. Однако оборонительные проблемы бросаются в глаза – за тот же период пропущено 10 голов (по 2 за игру). «Баия» играет зрелищно, но нестабильно, и еe матчи часто завершаются с большим количеством забитых мячей.
Факты о командах
«Сеара»
- Не побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.6 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
- Увереннее выглядит в обороне, чем в атаке.
«Баия»
- Забивает в 5 матчах подряд.
- В среднем 2.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2 гола за игру.
- Часто играет в результативный футбол с голами обеих сторон.
Прогноз на матч
Ожидается противостояние двух разных стилей: «Сеара» старается играть осторожно и минимизировать риски, а «Баия» делает акцент на атаке, даже ценой пробелов в защите. Хозяева могут попытаться использовать слабость обороны соперника, но по совокупности показателей у «Баии» больше шансов на положительный результат. С высокой вероятностью встреча получится результативной, а голы должны быть с обеих сторон.
Рекомендации для ставок
- Победа «Баия» – коэффициент 3.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95