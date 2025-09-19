Введите ваш ник на сайте
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00

19 сентября 2025 10:49
Сеара - Баия
20 сент. 2025, суббота 18:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Баия»
Сделать ставку

21 сентября на стадионе Кастелао пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Сеара» примет «Баия». Оба клуба находятся в разных частях таблицы, но предстоящая встреча важна для обеих сторон – хозяева хотят закрепиться в середине, а гости борются за места в зоне международных турниров.

«Сеара»

Команда идет на 11-й позиции с 27 очками после 22 туров. В последних турах «Сеара» испытывает проблемы с результатами: три матча без побед. В атаке клуб выглядит слабо – всего 3 забитых мяча за пять встреч (в среднем 0.6 за игру). Однако оборона действует относительно надежно: за тот же период пропущено лишь 4 гола, а средний показатель – 0.8 за игру. Домашние матчи часто проходят с минимальным количеством голов, и именно на этом может строиться стратегия хозяев.

«Баия»

Гости расположились на 6-й строчке с 36 очками после 21 тура. Несмотря на поражение от «Крузейро» (1:2) в прошлом туре, команда показывает высокую результативность: 11 голов за последние 5 игр, что составляет 2.2 в среднем. Однако оборонительные проблемы бросаются в глаза – за тот же период пропущено 10 голов (по 2 за игру). «Баия» играет зрелищно, но нестабильно, и еe матчи часто завершаются с большим количеством забитых мячей.

Факты о командах

«Сеара»

  • Не побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Увереннее выглядит в обороне, чем в атаке.

«Баия»

  • Забивает в 5 матчах подряд.
  • В среднем 2.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2 гола за игру.
  • Часто играет в результативный футбол с голами обеих сторон.

Личные встречи
33% (3)
22% (2)
44% (4)
9
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 23 тур
Баия
1 : 1
28.10.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
1 : 2
17.06.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 2
06.12.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сеара
2 : 0
24.08.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
1 : 2
22.10.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сеара
0 : 0
09.06.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 1
15.11.2018
Сеара
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сеара
0 : 2
30.08.2018
Баия
Показать все

Прогноз на матч

Ожидается противостояние двух разных стилей: «Сеара» старается играть осторожно и минимизировать риски, а «Баия» делает акцент на атаке, даже ценой пробелов в защите. Хозяева могут попытаться использовать слабость обороны соперника, но по совокупности показателей у «Баии» больше шансов на положительный результат. С высокой вероятностью встреча получится результативной, а голы должны быть с обеих сторон.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Баия» – коэффициент 3.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

3.00
Победа «Баия»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Баия Сеара
Рекомендуем
