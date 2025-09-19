21 сентября на стадионе Кастелао пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Сеара» примет «Баия». Оба клуба находятся в разных частях таблицы, но предстоящая встреча важна для обеих сторон – хозяева хотят закрепиться в середине, а гости борются за места в зоне международных турниров.

«Сеара»

Команда идет на 11-й позиции с 27 очками после 22 туров. В последних турах «Сеара» испытывает проблемы с результатами: три матча без побед. В атаке клуб выглядит слабо – всего 3 забитых мяча за пять встреч (в среднем 0.6 за игру). Однако оборона действует относительно надежно: за тот же период пропущено лишь 4 гола, а средний показатель – 0.8 за игру. Домашние матчи часто проходят с минимальным количеством голов, и именно на этом может строиться стратегия хозяев.

«Баия»

Гости расположились на 6-й строчке с 36 очками после 21 тура. Несмотря на поражение от «Крузейро» (1:2) в прошлом туре, команда показывает высокую результативность: 11 голов за последние 5 игр, что составляет 2.2 в среднем. Однако оборонительные проблемы бросаются в глаза – за тот же период пропущено 10 голов (по 2 за игру). «Баия» играет зрелищно, но нестабильно, и еe матчи часто завершаются с большим количеством забитых мячей.

Факты о командах

«Сеара»

Не побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 0.6 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.

Увереннее выглядит в обороне, чем в атаке.

«Баия»

Забивает в 5 матчах подряд.

В среднем 2.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 2 гола за игру.

Часто играет в результативный футбол с голами обеих сторон.

Прогноз на матч

Ожидается противостояние двух разных стилей: «Сеара» старается играть осторожно и минимизировать риски, а «Баия» делает акцент на атаке, даже ценой пробелов в защите. Хозяева могут попытаться использовать слабость обороны соперника, но по совокупности показателей у «Баии» больше шансов на положительный результат. С высокой вероятностью встреча получится результативной, а голы должны быть с обеих сторон.

Рекомендации для ставок