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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сеара
Баия - Сеара: обзор матча 06 декабря 2020
Баия
06.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
82'
Вина
90+5'
S. Mineiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сеара
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
S. Mineiro
85'
Замена
K.
️️️️
Вина
85'
Замена
W.
️️️️
Лима
82'
ГОЛ! 0:1!
Вина
Пас отдал
П. Наресси
73'
Желтая карточка
T. Pagnussat
72'
Замена
L. Carvalho
️️️️
Клебер
71'
Замена
П. Наресси
️️️️
F.
Замена
Росси
️️️️
M. Bahia
69'
63'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
Замена
Жилберто
️️️️
G. Novaes
60'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
60'
Желтая карточка
E.
50'
Замена
E.
️️️️
Э. Фернандо
46'
Замена
A.
️️️️
Д. Фридрих
45'
+3
Желтая карточка
Э. Фернандо
43'
29'
Желтая карточка
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
40
Грегоре
ОП
14
Ernando
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Баия
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
46
Hélio Júnior
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
7
Elias
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
2-2-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
2
Параиба
35
Фернандо
40
Грегоре
77
Алессон
6
39
10
70
14
3-1-3-4
2
Хавьер
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
45
Лима
29
Вина
7
Чу
9
Клебер
19
3
1
1
Фридрих
33
33
1
Фридрих
6
31
Росси
31
Росси
6
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
35
Фернандо
7
7
35
Фернандо
39
9
Жилберто
9
Жилберто
39
45
Лима
91
91
45
Лима
9
Клебер
27
27
9
Клебер
19
6
Наресси
6
Наресси
19
29
Вина
70
70
29
Вина
7
Чу
11
11
7
Чу
Остались в запасе
Баия
Сеара
46
Hélio Júnior
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
8
Ricardinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
46
Hélio Júnior
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
8
Ricardinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Баия - Сеара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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