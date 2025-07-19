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«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60

19 июля 2025 9:52
Интернасьонал - Сеара
20 июл. 2025, воскресенье 17:00 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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1.60
Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.60
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20 июля на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 15-го тура Серии A Бразилии, в котором встретятся «Интернасьонал» и «Сеара». Ожидается, что этот матч будет конкурентным, с учетом текущей формы команд.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» подходит к матчу после уверенной победы над «Виторией» (1:0). В последних 5 матчах команда забила 4 гола (0.80 за игру) и пропустила 6 (1.20 за игру). Атакующие действия не были на высоте, но оборона показала стабильность. На своeм стадионе команда не проигрывает в 6 из последних 8 матчей. Алан Патрик, с 11 голами в сезоне, будет важным игроком в атаке.

«Сеара»

«Сеара» набрала 18 очков в 13 играх и занимает 10 место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 5 (1.00 за игру). В последних выездных играх «Сеара» выиграла 3 из 5 матчей, показывая стабильность, несмотря на невыразительную результативность. Проблемы в атаке остаются, что может осложнить задачу против сильного соперника.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх забил 4 гола (0.80 за игру)
  • Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)
  • Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей дома

«Сеара»

  • Победа в 3 из 5 последних выездных матчей
  • В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)
  • Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)
  • Проблемы с атакой, но хорошая оборона на выезде

Личные встречи
50% (5)
40% (4)
10% (1)
11
Забитых мячей
6
1.1
В среднем за матч
0.6
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
2 : 1
27.10.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сеара
1 : 1
03.07.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
0 : 0
07.10.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
1 : 1
20.06.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сеара
0 : 2
08.01.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
2 : 0
11.09.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
08.11.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 0
28.07.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сеара
1 : 1
11.11.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
1 : 0
24.07.2018
Сеара
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Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Сеара»

«Интернасьонал» является фаворитом встречи, особенно играя дома. Несмотря на слабую результативность в последних играх, они стабильно защищаются, что даст им преимущество в этом матче. «Сеара», в свою очередь, испытывает трудности с атакой, и даже хорошие выездные результаты не могут скрыть проблемы в нападении.

С учeтом текущей формы команд, «Интернасьонал» должен одержать победу, хотя и маловероятно, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация:

  • Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.60
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

1.60
Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.60
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Сеара Интернасьонал
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