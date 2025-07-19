20 июля на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 15-го тура Серии A Бразилии, в котором встретятся «Интернасьонал» и «Сеара». Ожидается, что этот матч будет конкурентным, с учетом текущей формы команд.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» подходит к матчу после уверенной победы над «Виторией» (1:0). В последних 5 матчах команда забила 4 гола (0.80 за игру) и пропустила 6 (1.20 за игру). Атакующие действия не были на высоте, но оборона показала стабильность. На своeм стадионе команда не проигрывает в 6 из последних 8 матчей. Алан Патрик, с 11 голами в сезоне, будет важным игроком в атаке.

«Сеара»

«Сеара» набрала 18 очков в 13 играх и занимает 10 место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 5 (1.00 за игру). В последних выездных играх «Сеара» выиграла 3 из 5 матчей, показывая стабильность, несмотря на невыразительную результативность. Проблемы в атаке остаются, что может осложнить задачу против сильного соперника.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Победа в 1 из 5 последних матчей

В последних 5 играх забил 4 гола (0.80 за игру)

Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)

Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей дома

«Сеара»

Победа в 3 из 5 последних выездных матчей

В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)

Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)

Проблемы с атакой, но хорошая оборона на выезде

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Сеара»

«Интернасьонал» является фаворитом встречи, особенно играя дома. Несмотря на слабую результативность в последних играх, они стабильно защищаются, что даст им преимущество в этом матче. «Сеара», в свою очередь, испытывает трудности с атакой, и даже хорошие выездные результаты не могут скрыть проблемы в нападении.

С учeтом текущей формы команд, «Интернасьонал» должен одержать победу, хотя и маловероятно, что обе команды забьют в этом матче.

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