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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Интернасьонал
Сеара - Интернасьонал: обзор матча 08 января 2021
Сеара
08.01.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
53'
К. Видаль
77'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Интернасьонал
90'
+7
Желтая карточка
Эденилсон
Желтая карточка
W.
90'
+1
Желтая карточка
Лима
89'
88'
Желтая карточка
A. Hernández
88'
Замена
Даниэл
️️️️
М. Ломба
77'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Алберто
Замена
W.
️️️️
F.
77'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Клебер
77'
71'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
К. Видаль
71'
Замена
A. Hernández
️️️️
Б. Пракседес
Желтая карточка
П. Наресси
70'
Замена
П. Наресси
️️️️
Ф. Собрал
66'
64'
Желтая карточка
В. Куэста
62'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
Б. Пачеко
60'
Замена
Лима
️️️️
Шарлес
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Видаль
Пас отдал
Эденилсон
Желтая карточка
Шарлес
30'
Желтая карточка
С. Хавьер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
9
Клебер
ЦФ
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
45
Лима
ПВ
1
Fernando Prass
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
9
Клебер
19
3
1
4-1-2-2-1
14
Ломба
23
Родиней
4
Моледо
31
Куэста
27
Мойзес
13
Дурадо
88
Эденилсон
8
Патрик
11
Видаль
25
Пракседес
9
Алберто
35
Шарлес
45
Лима
45
Лима
35
Шарлес
19
91
91
19
88
Собрал
6
Наресси
6
Наресси
88
Собрал
9
Клебер
11
11
9
Клебер
14
Ломба
42
Даниэл
42
Даниэл
14
Ломба
11
Видаль
23
Линдосо
23
Линдосо
11
Видаль
25
Пракседес
99
99
25
Пракседес
Остались в запасе
Сеара
Интернасьонал
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
Главный тренер
Гуто Феррейра
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
4
Leonardo Borges
ЦФ
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сеара - Интернасьонал
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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