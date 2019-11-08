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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Интернасьонал
Сеара - Интернасьонал: обзор матча 08 ноября 2019
Сеара
08.11.2019, пятница, 01:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Интернасьонал
Желтая карточка
П. Кен
85'
Начало матча
Статистика матча Сеара - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
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