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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сеара
Интернасьонал - Сеара: обзор матча 27 октября 2022
Интернасьонал
27.10.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
65'
Эденилсон
78'
А. Патрик (П)
6'
Лима (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Сеара
Замена
Л. Рамос
️️️️
А. Патрик
84'
Замена
Тайсон
️️️️
Вандерсон
84'
80'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Ф. Собрал
80'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
I. Geovane
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Патрик
78'
76'
Желтая карточка
Л. Отавио
Замена
Давид
️️️️
B. Romero
74'
Замена
Маурисио
️️️️
П. Энрике
74'
73'
Замена
З. Роберто
️️️️
Н. Параиба
73'
Замена
M.
️️️️
Клебер
ГОЛ! 1:1!
Эденилсон
Пас отдал
К. де Пена
65'
60'
Замена
В. Луис
️️️️
D. Rigonato
45'
+1
Желтая карточка
I. Geovane
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Маурисио
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
80
Léo Rafael
ЦП
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
3-1-2-4
13
Кейллер
6
Рене
44
Витао
3
Гомес
88
Эденилсон
14
де Пена
10
Патрик
4
Моледо
7
Энрике
9
Алемао
94
Вандерсон
3-1-2-5
2
Параиба
6
Отавио
91
Пачеко
37
45
Лима
29
Вина
1
15
12
88
Собрал
9
Клебер
7
Энрике
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Энрике
7
Давид
7
Давид
10
Патрик
16
Рамос
16
Рамос
10
Патрик
31
31
94
Вандерсон
11
Тайсон
11
Тайсон
94
Вандерсон
9
Клебер
2
2
9
Клебер
88
Собрал
8
Кастильо
8
Кастильо
88
Собрал
37
12
Луис
12
Луис
37
12
77
Кастильо
77
Кастильо
12
2
Параиба
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
2
Параиба
Остались в запасе
Интернасьонал
Сеара
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
44
Маркос Виктор
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Сеара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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