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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Интернасьонал
Сеара - Интернасьонал: обзор матча 03 июля 2022
Сеара
03.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
19'
Лима (П)
23'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Интернасьонал
Замена
J. V. Vieira Ferreira Sousa
️️️️
Лима
90'
+1
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричардсон
90'
+1
88'
Красная карточка
М. Кадорини
84'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Тайсон
84'
Замена
Маурисио
️️️️
Мойзес
80'
Желтая карточка
Хейтор
Замена
М. Пейшото
️️️️
З. Роберто
79'
Замена
Дентиньо
️️️️
K.
79'
70'
Замена
Эстевао
️️️️
Т. Лара
70'
Замена
Габриэль
️️️️
Д. Кардозо
69'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Н. Параиба
69'
Желтая карточка
Ю. Кастильо
66'
59'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Уэсли
Замена
K.
️️️️
Эрик
32'
Желтая карточка
Ричард
25'
23'
ГОЛ! 1:1!
Мойзес
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
Ричардсон
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лима
19'
6'
Желтая карточка
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
2
Нино Параиба
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
4
Родриго Моледо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сеара
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
1-2-1-5
24
Мессиас
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
12
Луис
99
Зе Роберто
77
Кастильо
33
Эрик
15
4-1-1-4
13
Кейллер
5
Хейтор
27
Роша
36
Лара
27
Мойзес
5
Кардозо
11
Видаль
7
Уэсли
11
Тайсон
28
4
Моледо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
45
Лима
70
70
45
Лима
33
Эрик
70
70
33
Эрик
26
Ричардсон
12
12
26
Ричардсон
99
Зе Роберто
99
Пейшото
99
Пейшото
99
Зе Роберто
11
Тайсон
25
Меркадо
25
Меркадо
11
Тайсон
5
Кардозо
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Кардозо
36
Лара
26
Эстевао
26
Эстевао
36
Лара
27
Мойзес
18
Маурисио
18
Маурисио
27
Мойзес
7
Уэсли
99
Кадорини
99
Кадорини
7
Уэсли
Остались в запасе
Сеара
Интернасьонал
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
27
Buiu
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
27
Buiu
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Остались в запасе
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Сеара - Интернасьонал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
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Информация о матче
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